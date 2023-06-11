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У Дніпрі великий житловий майже тиждень живе без води: що сталося

Сьогодні 18:50
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Мешканці житлового масиву Північний скаржаться на нерегулярне водопостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі великий житловий майже тиждень живе без води: що сталося

Про це мовиться на сайті Дніпровської міськради. 

За словами місцевих, у них вже тиждень майже немає води. Вимикають її без попередження та дізнатися, коли повернуть водопостачання нема в кого.

Я знаю, що ми від Придніпровської залізниці, це питання не до міста. Просто тут тупо відключають воду без попередження та відповіді не дають. Майже весь тиждень із 8 ранку немає води. В п’ятницю дали о 5-й вечора на кілька годин. На верхні поверхи починає йти о 21:00 ледь-ледь, нормально йде лише о 23:00. Просто цілими днями нема води. У вихідні взагалі її немає, – скаржаться місцеві. 

Дніпрянка Ганна стверджує, що іноді відсутність води пояснюють тим, що люди з приватного сектору поливають городи і її начебто не вистачає, але самі дачники це заперечують. За їх словами, воду вони беруть з іншого місця, тому що централізоване водопостачання надто дороге, щоб використовувати його для поливу.

Це занадто — щодня відключати воду з 8 ранку до пізнього вечора. Ніхто не знає, чому немає води, – пише дніпрянка Ганна.

Як пояснили у міськраді, водопровід житлового масиву Північний належить Придніпровській залізниці. Мешканці масиву неодноразово скаржилися на проблеми з водою та відсутність комунікації з постачальником. Ба більше, у відкритому доступі немає навіть телефону, куди можна було звернутися з приводу відсутності води. Жителі Північного просять допомоги у міста, яке неодноразово пропонував залізниці взяти ці мережі на свій баланс, але щоразу отримувало відмову.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виживають мешканці Марганця, де наразі немає централізованого водопостачання. 

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Новости Днепра про У Дніпрі великий житловий майже тиждень живе без води: що сталосяУкраїнська

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