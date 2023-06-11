У Дніпрі великий житловий майже тиждень живе без води: що сталося

Мешканці житлового масиву Північний скаржаться на нерегулярне водопостачання.

Про це мовиться на сайті Дніпровської міськради.

За словами місцевих, у них вже тиждень майже немає води. Вимикають її без попередження та дізнатися, коли повернуть водопостачання нема в кого.

Я знаю, що ми від Придніпровської залізниці, це питання не до міста. Просто тут тупо відключають воду без попередження та відповіді не дають. Майже весь тиждень із 8 ранку немає води. В п’ятницю дали о 5-й вечора на кілька годин. На верхні поверхи починає йти о 21:00 ледь-ледь, нормально йде лише о 23:00. Просто цілими днями нема води. У вихідні взагалі її немає, – скаржаться місцеві.

Дніпрянка Ганна стверджує, що іноді відсутність води пояснюють тим, що люди з приватного сектору поливають городи і її начебто не вистачає, але самі дачники це заперечують. За їх словами, воду вони беруть з іншого місця, тому що централізоване водопостачання надто дороге, щоб використовувати його для поливу.

Це занадто — щодня відключати воду з 8 ранку до пізнього вечора. Ніхто не знає, чому немає води, – пише дніпрянка Ганна.

Як пояснили у міськраді, водопровід житлового масиву Північний належить Придніпровській залізниці. Мешканці масиву неодноразово скаржилися на проблеми з водою та відсутність комунікації з постачальником. Ба більше, у відкритому доступі немає навіть телефону, куди можна було звернутися з приводу відсутності води. Жителі Північного просять допомоги у міста, яке неодноразово пропонував залізниці взяти ці мережі на свій баланс, але щоразу отримувало відмову.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виживають мешканці Марганця, де наразі немає централізованого водопостачання.

Читайте також:

Українська

Автор: