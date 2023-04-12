У Дніпрі велика собака загризла на смерть маленького песика біля магазину

У Дніпрі собака без намордника загризла маленького песика.

Днями, біля магазинчику на зупинці Софії Ковалевської, велика чорна собака загризла маленького песика. Про цей інцидент розповіла власниця загиблої тварини Ольга.

Дніпрянка розповіла, що хазяйка великого пса прив’язала свого вихованця біля продуктового магазинчику, залишила його самого і пішла за покупками. Втім, агресивна собака відв’язалася та накинулася на маленького песика, якого вигулювала Ольга. Все сталося настільки швидко, що власниця тварини не встигла врятувати чотирилапого. Від отриманих травм пухнастик помер.

Зараз жінка шукає власницю чорної собаки і попереджає про небезпеку інших собачників району.

У коментарях розгорілися палкі дискусії. Частина користувачів співчуває Ользі, а інші звинувачують жінку в тому, що це вона не слідкувала за своїм вихованцем та мала захистити його. Власниця загиблого песика стверджує, що прив’язана собака була без намордника.

Чи повинні собаки бути в намордниках?

З 2021 році в Україні набув чинності закон, згідно до якого, деякі особливо агресивні породи тварин повинні бути в намордниках під час прогулянки на вулиці. За це передбачається штраф у розмірі 170—340 гривень. Для посадових осіб — штраф 340—850 гривень.

Якщо порушення відбувається повторно протягом року, то штраф зростає до 340—510 гривень, а для посадових осіб до 510—1 020 гривень.

Якщо ж через порушення було завдано шкоди іншій людині чи її майну, тоді штраф зростає до 1 700—3 400 гривень з конфіскацією тварини. Для посадових осіб — 3 400—5 100 гривень із конфіскацією тварини.

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