Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі величезне дерево рухнуло на припарковані автівки

Сьогодні 20:30
просмотров

На вулиці Калиновій дерево впало на машини.

Новости Днепра про У Дніпрі величезне дерево рухнуло на припарковані автівки

В чому причина падіння дерева – невідомо. Зазвичай такі випадки відбуваються при сильних поривах вітру або інших кліматичних негараздах. Чого не спостерігалося протягом останньої доби.

Але величезне дерево, яке впало на декілька автівок, завдало власникам машин чималих проблем.

На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі величезне дерево рухнуло на припарковані автівки

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі величезне дерево рухнуло на припарковані автівкиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі величезне дерево рухнуло на припарковані автівкиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ми знищили 17 “Шахедів” та 2 станції радіоелектронної боротьби окупантів: ситуація на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Ми знищили 17 “Шахедів” та 2 станції радіоелектронної боротьби окупантів: ситуація на фронті

    Українські військові відбили 15 атак росіян у Донецькій та Луганській…

    Поліція Дніпра розшукує 14-річного Владислава Панкова
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Поліція Дніпра розшукує 14-річного Владислава Панкова

    2 червня близько 11.30 хлопець пішов з вулиці Аеропортівській в…

    Відірвані руки та пошкоджені очі: у Дніпрі рятують командира, який отримав важкі поранення
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:40
    Відірвані руки та пошкоджені очі: у Дніпрі рятують командира, який отримав важкі поранення

    У Дніпрі рятували молодого командира, який отримав важке поранення.

    11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:30
    11 небезпечних днів: коли будуть магнітні бурі в червні-2023 і як захиститися

    Бережіть себе!

    Наверх