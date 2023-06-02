У Дніпрі величезне дерево рухнуло на припарковані автівки

На вулиці Калиновій дерево впало на машини.

В чому причина падіння дерева – невідомо. Зазвичай такі випадки відбуваються при сильних поривах вітру або інших кліматичних негараздах. Чого не спостерігалося протягом останньої доби.

Але величезне дерево, яке впало на декілька автівок, завдало власникам машин чималих проблем.

На щастя, ніхто не постраждав.

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