У Дніпрі вдруге виставили на продаж водну базу на Монастирському острові

У Дніпрі знову виставили на продаж водну базу, що на Монастирському острові.

Про це йдеться в оголошенні на порталі Prozorro.Продажі.

Споруду виставили на аукціон. Стартова ціна майже 19 мільйонів гривень. Торги планують провести за англійською схемою, тобто ставки щоразу підвищуватимуть. За ці кошти майбутній власник може отримати будівлі та споруди водної бази, футбольне поле, тенісний корт, причал та гаражі.

Крім цього, є вода, каналізація, телебачення та навіть інтернет. Договір оренди цієї ділянки діє до січня 2028 року.

Торги мають відбутися 25 липня.

Зауважимо, що раніше на продаж вже виставляли легендарну човнову станцію на Монастирському острові та споруди на її території. Щоправда, вперше оголошення з’явилося на відомому сайті з продажу нерухомості. Як бачимо, охочих придбати базу тоді не знайшлося.

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