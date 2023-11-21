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У Дніпрі вдесяте прооперували військового з важким пораненням: що відомо про його стан

Сьогодні 14:33
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У Дніпрі вдесяте прооперували бійця з важким пораненням.

Новости Днепра про У Дніпрі вдесяте прооперували військового з важким пораненням: що відомо про його стан

Щодня у дніпровських лікарнях проводять десятки операцій. Найчастіше це військові, які отримали поранення і потрапили до Дніпра, як до одного із найближчих до фронту міста. Місцеві лікарі зазвичай стабілізують стан постраждалих, після чого відправляють пацієнтів до інших медзакладів. Цього разу медики розповіли історію 31-річного Ігоря, якого вже вдесяте оперують в стінах однієї з лікарень міста. 

Як розповів головний лікар однієї з лікарень Сергій, до війни Ігор жив за кордоном, але повернувся, що піти добровольцем захищати Батьківщину. На жаль, одного разу чоловік отримав важке поранення грудної клітини з розчавленням майже всієї правої легені. Медикам довелося видалити розтрощений орган, щоб стабілізувати стан постраждалого.

Наразі Ігор оклигує після десятої операції, яку йому провели в стінах лікарні Дніпра. Цього разу робили пластику грудної клітини. У процесі чоловіка повністю знеболили, зберігаючи самостійне дихання.

Сьогодні Ігор спілкується з дружиною Іванкою та півторарічним сином, малюючи плани на майбутнє. Ще великий шлях до повного одужання. Лікарське диво, яке врятувало життя героя, – коментує стан Ігоря медик. 

 

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Новости Днепра про У Дніпрі вдесяте прооперували військового з важким пораненням: що відомо про його станУкраїнська

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