У Дніпрі зі зруйнованого будинку вдалося врятувати наляканого кота, який стрибнув з 6-поверху та шиншилу (ВІДЕО)

Уже більше доби триває пошуково-рятувальна операція на місці прильоту ракети в Дніпрі. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, роботи орієнтовно триватимуть ще до 3 ночі. Надзвичайники та комунальники будуть працювати до останнього. Наразі доля 33 людей досі невідома.

Увечері голова Дніпропетровської облради повідомив, що відомо про 30 загиблих та 75 травмованих. 39 людей вдалося врятувати. Остаточні результати цього теракту ми дізнаємося пізніше. Проте незважаючи на купу горя, сьогодні сталося декілька маленьких див.

Жінка вижила на клаптику вцілілої кухні

Мама українського військового дивом вижила у зруйнованій квартирі. Максим, проте, що його мама може бути живою, дізнався з відео в соцмережах. Його квартира знаходилася на 9 поверсі зруйнованого будинку. Мама дивом вижила на клаптику кухні, який вцілів після удару. Жінку привалило бетонною плитою. Зараз вона в лікарні.

Жінку дістали живою, хоча вона провела під завалами 20 годин

27-річна жінка провела під завалами більше 20 годин. Рятувальники кажуть, що при таких руйнаціях та холоді на вулиці, вижити майже не можливо, але вона вціліла. На жаль, доля її однорічного сина та чоловіка невідома.

Рятувальники знімали з будинку кота, який ніч провів сам в зруйнованій квартирі

Надзвичайникам вдалося врятувати кота, який провів ніч в пошкодженому будинку. За Кузю сильно переживала її власниця. Кішечку помітили на кондиціонері біля одного із вікон. Пухнаста не давалася в руки рятувальникам та плигнула з 6 поверху. Тварина мабуть витратила всі свої життя, але вижила.

Зворушливі кадри опублікували дніпряни в соцмережах.

З будинку вдалося врятувати … шиншилу

Окрім котиків з будинку надзвичайники рятували шиншилу. Спочатку мешканці Дніпра подумали, що це кролик, але маленький пухнастик виявився шиншилою.

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