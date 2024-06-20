У Дніпрі вандали знищують лавандові галявини

У Дніпрі комунальники скаржаться на вандалів, які обривають лаванду.

Цього року в Дніпрі є кілька локацій, де росте запашна лаванда. За словами комунальників, жителі міста замість того, аби милуватися фіолетовими квітками, зривають їх, щоб забрати додому.

Тому Департамент парків і рекреацій Дніпровської міськради звертається до містян з проханням не зривати квіти, аби вони довше радували перехожих.

«Ми розуміємо, що лаванда – це дуже красива квітка, але просимо вас не зривати її. Рослини були висаджені для того, щоб всі могли ними милуватися, а не для того, щоб її зривали і забирали додому. Якщо кожен відвідувач парку зірве «трохи, тільки для себе», від клумб не залишиться нічого», – говорять у департаменті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди.

Читайте також:

Українська

Автор: