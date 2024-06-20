У Дніпрі вандали знищують лавандові галявини

Цього року в Дніпрі є кілька локацій, де росте запашна лаванда. За словами комунальників, жителі міста замість того, аби милуватися фіолетовими квітками, зривають їх, щоб забрати додому.
Тому Департамент парків і рекреацій Дніпровської міськради звертається до містян з проханням не зривати квіти, аби вони довше радували перехожих.
«Ми розуміємо, що лаванда – це дуже красива квітка, але просимо вас не зривати її. Рослини були висаджені для того, щоб всі могли ними милуватися, а не для того, щоб її зривали і забирали додому. Якщо кожен відвідувач парку зірве «трохи, тільки для себе», від клумб не залишиться нічого», – говорять у департаменті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі нібито "накрили" ще п'ять шахрайських ботоферм.
Після Другої світової війни центральний проспект відбудовувався практично заново, більшість…
У Дніпрі люди застрягли в ліфті та пробули там майже…
Сьогодні краще з дому більше не виходити.