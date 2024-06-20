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У Дніпрі вандали знищують лавандові галявини

Сьогодні 18:53
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У Дніпрі комунальники скаржаться на вандалів, які обривають лаванду.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали знищують лавандові галявини

Цього року в Дніпрі є кілька локацій, де росте запашна лаванда. За словами комунальників, жителі міста замість того, аби милуватися фіолетовими квітками, зривають їх, щоб забрати додому. 

Тому Департамент парків і рекреацій Дніпровської міськради звертається до містян з проханням не зривати квіти, аби вони довше радували перехожих. 

«Ми розуміємо, що лаванда – це дуже красива квітка, але просимо вас не зривати її. Рослини були висаджені для того, щоб всі могли ними милуватися, а не для того, щоб її зривали і забирали додому. Якщо кожен відвідувач парку зірве «трохи, тільки для себе», від клумб не залишиться нічого», – говорять у департаменті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, де у Дніпрі квітнуть галявини лаванди.

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Новости Днепра про У Дніпрі вандали знищують лавандові галявиниУкраїнська

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