У Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинку

У Дніпрі на лівому березі пошкодили нові лавки.

Лавки встановили декілька тижнів тому на оновленій зоні відпочинку між просп. Петра Калнишевського та вулицею Яскрава. Сьогодні, 16 серпня, мешканці помітили, що хтось вирвав дошки та вкрав їх.

Про це повідомили в групі “Райончик” у Facebook.

“Ще й місяця не пройшло з дня встановлення, а вже розбирають”, – написали в групі та прикріпили фото понівечених лавок.

Жителі повідомили про хуліганські дії вандалів поліції.

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