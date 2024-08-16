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  • У Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинку

У Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинку

Сьогодні 14:46
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У Дніпрі на лівому березі пошкодили нові лавки.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинку

Лавки встановили декілька тижнів тому на оновленій зоні відпочинку між просп. Петра Калнишевського та вулицею Яскрава. Сьогодні, 16 серпня, мешканці помітили, що хтось вирвав дошки та вкрав їх.

Про це повідомили в групі “Райончик” у Facebook.

“Ще й місяця не пройшло з дня встановлення, а вже розбирають”, – написали в групі та прикріпили фото понівечених лавок.

Жителі повідомили про хуліганські дії вандалів поліції.

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Новости Днепра про У Дніпрі вандали вкрали дошки з лавок, які встановили декілька тижнів тому в зоні відпочинкуУкраїнська

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