У Дніпрі вандали спотворили символ одного із мікрорайонів

На початку літа на жилмасиві Лівобережному-3 з’явився новий мурал. На ньому зображена жабка у серцях, яка нібито поливає яскраві квіти. Стінопис відразу став символом мікрорайону. Місцеві фотографувалися біля цього, а адміністратори місцевих спільнот використовували його, як символіку для своїх соцмереж.
Втім, днями хтось спотворив мурал, намалювавши на ньому непристойні символи. Про це повідомили в Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.
Нині адміністратори спільноти шукають чоловіка, який спотворив мурал, а потім ймовірно, місцеві будуть намагатися відновити малюнок.
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