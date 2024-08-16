У Дніпрі вандали спотворили символ одного із мікрорайонів

У Дніпрі спотворили символ району.

На початку літа на жилмасиві Лівобережному-3 з’явився новий мурал. На ньому зображена жабка у серцях, яка нібито поливає яскраві квіти. Стінопис відразу став символом мікрорайону. Місцеві фотографувалися біля цього, а адміністратори місцевих спільнот використовували його, як символіку для своїх соцмереж.

Втім, днями хтось спотворив мурал, намалювавши на ньому непристойні символи. Про це повідомили в Facebook-спільноті “Лівобережний-3”.

Нині адміністратори спільноти шукають чоловіка, який спотворив мурал, а потім ймовірно, місцеві будуть намагатися відновити малюнок.

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