У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тварин

Вандали розтрощили тренажер для дресування на майданчику для собак в сквері Усачова.
Про це повідомили місцеві жителі у Facebook-спільноті “Райончик”.
На фото, яке оприлюднили жителі Дніпра видно, що один із тренажерів переламався навпіл і вже не є безпечним для використання.
Дніпряни зазначили, що раніше невідомі вандали знищили туалет та лавку в сквері.
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