У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тварин

У Дніпрі вандали знову напали на сквер Усачова.

Вандали розтрощили тренажер для дресування на майданчику для собак в сквері Усачова.

Про це повідомили місцеві жителі у Facebook-спільноті “Райончик”.

На фото, яке оприлюднили жителі Дніпра видно, що один із тренажерів переламався навпіл і вже не є безпечним для використання.

Дніпряни зазначили, що раніше невідомі вандали знищили туалет та лавку в сквері.

От я не розумію, вандалізм у нас у крові чи то виняток? Туалет, лавка у сквері……. Вже і до собачої території дісталися? Нема слів…… Все робиться для нас, а ми, – зазначила місцева жителька.

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