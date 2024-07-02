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У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тварин

Сьогодні 14:01
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У Дніпрі вандали знову напали на сквер Усачова.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тварин

Вандали розтрощили тренажер для дресування на майданчику для собак в сквері Усачова. 

Про це повідомили місцеві жителі у Facebook-спільноті “Райончик”. 

На фото, яке оприлюднили жителі Дніпра видно, що один із тренажерів переламався навпіл і вже не є безпечним для використання. 

Дніпряни зазначили, що раніше невідомі вандали знищили туалет та лавку в сквері.

От я не розумію, вандалізм у нас у крові чи то виняток? Туалет, лавка у сквері……. Вже і до собачої території дісталися? Нема слів…… Все робиться для нас, а ми, – зазначила місцева жителька. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тварин

Новости Днепра про У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тварин

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Новости Днепра про У Дніпрі вандали розтрощили тренажери для тваринУкраїнська

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#вандалы #
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