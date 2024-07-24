У Дніпрі в жителів будинку на Січових Стрільців вже понад 10 днів немає газу: у чому річ

У Дніпрі жителі будинку по вулиці Січових Стрільців понад 10 днів живуть без газопостачання.

Про причини повідомили в Дніпровській філії “Газмережі”.

З 8 по 12 липня 2024 року у багатоквартирному будинку по вул. Січових Стрільців, 86 фахівцями виконувались заплановані ремонтні роботи на системі газопостачання.

Як пояснили в компанії, про виконання робіт та тимчасове обмеження розподілу газу мешканці будинку були заздалегідь попереджені через офіційний сайт ДФ “Газмережі”, сторінку у Фейсбуці, а також місцеві ЗМІ. Додатково фахівці компанії розміщували відповідні оголошення на під’їздах або інформаційних дошках біля них.

Також окремим листом про ремонтні роботи було проінформовано також управителя будинку за даною адресою.