У Дніпрі в жителів будинку на Січових Стрільців вже понад 10 днів немає газу: у чому річ
У Дніпрі в жителів будинку на Січових Стрільців вже понад 10 днів немає газу: у чому річ
Сьогодні 16:44
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У Дніпрі жителі будинку по вулиці Січових Стрільців понад 10 днів живуть без газопостачання.
Про причини повідомили в Дніпровській філії “Газмережі”.
З 8 по 12 липня 2024 року у багатоквартирному будинку по вул. Січових Стрільців, 86 фахівцями виконувались заплановані ремонтні роботи на системі газопостачання.
Як пояснили в компанії, про виконання робіт та тимчасове обмеження розподілу газу мешканці будинку були заздалегідь попереджені через офіційний сайт ДФ “Газмережі”, сторінку у Фейсбуці, а також місцеві ЗМІ. Додатково фахівці компанії розміщували відповідні оголошення на під’їздах або інформаційних дошках біля них.
Також окремим листом про ремонтні роботи було проінформовано також управителя будинку за даною адресою.
Ремонтні роботи було завершено у встановлений термін, після чого технічним персоналом було розпочато процес підготовки до відновлення газопостачання. Втім, аби пустити газ до будинку працівники мають оглянути газові мережі у кожній із квартир.
Станом на 24 липня в 14 квартирах у будинку цього зробити не вдалося.
Виходячи з вищенаведеного, газопостачання будинку буде відновлено після надання допуску слюсарям Дніпровської філії «Газмережі» до кожної квартири, – повідомляють в Дніпровський “Газмережах”.
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