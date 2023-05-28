У Дніпрі в жалобний день влаштували святкову вечірку з піротехнікою та феєрверками (ВІДЕО)

У Дніпрі влаштували гулянку в жалобний день.

27 травня у Дніпрі був жалобний день за загиблими внаслідок російської атаки на лікарню. У місті приспустили прапори та скасували деякі заплановані заходи. Втім, на лівому березі ввечері суботи влаштували гучну вечірку з піротехнікою.

Як повідомляють дніпряни, в одному із закладів на лівому березі святкували день народження. Ймовірно, це був ресторан Рів’єра. Гулянка була настільки масштабною, що її було помітно на правобережній частині міста. Спочатку містяни подумали, що десь почалася пожежа, але як виявилося, це були феєрверки та фаєри, які запускали на вечірці.

Гучні звуки вибухів, схожі на постріли, налякали містян, які тільки вчора здригалися від “прильотів” та роботи ППО. Крім цього, відпочиваючі голосно слухали музику та кричали. Відео опублікували в телеграм-каналі ХДніпро.

Втім, через півгодини після того, як про інцидент стало відомо публічно, до ресторану навідалася поліція та представники ТЦК. За попередньою інформацією, військові вручили всім присутнім повістки – у закладі було 20 людей, а правоохоронці склали адмінпротокол на трьох чоловіків, які запалювали піротехніку. Про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Зауважимо, що під час війни заборонено використовувати салюти та іншу гучну піротехніку.

Нагадаємо, 26 травня росіяни вдарили Іскандером по лікарні в Дніпрі. Внаслідок атаки постраждало 32 людини, ще двоє загинули. Учора на місці прильоту закінчили розбирати завали. Троє лікарів, які мали бути в лікарні в момент удару, досі вважаються зниклими безвісти. На місці знайшли фрагменти тіл, які передали на експертизу.

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