У Дніпрі в “Єві” помітили павука, схожого на тарантула (ВІДЕО)

У Дніпрі знову помітили цікавого павука.

У місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому можна побачити цікавого павука, який повзе “по справах”. За словами очевидців, помітили членистоного в одному з магазинів “Єва” у Дніпрі.

У коментарях до публікації місцеві зазначають, що це, ймовірно, південноруський тарантул, або ж що він відноситься до родини павуків-вовків.

На жаль, через низьку якість відео важко сказати точно його вид, однак помітно, що павук невеликого розміру, та не виглядає агресивним. Деякі користувачі Telegram, помітивши невеликий шматок пилу на його кінцівці, навіть шуткують, що павук прийшов за покупками.

У нього пакет на лапі. Дайте спокій павуку. За шампунькою прийшов, – зазначив один з коментаторів.

Незважаючи на дискусії щодо того, до якого роду відноситься помічений члениностоногий, більша кількість коментаторів закликає не чіпати його, адже тарантули, зазвичай, не нападають першими.

Зауважимо, що цього року у різних регіонах України, у тому числі й Дніпропетровщина, все частіше помічають отруйних павуків. Зокрема у липні місцеві помітили отруйного жовтого павука, а у червні – отруйного павука-мокрицю. Також нещодавно у Кривому Розі біля під’їзду будинку зазнімкували тарантула. Незважаючи на це масових звернень про укуси павуків в Україні не було. Те, що деякі отруйні павуки активізувалися – нормальне явище під час спеки.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я спростували міф про нашестя павуків на території України.

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