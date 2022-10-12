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У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися павичата (ФОТО)

Сьогодні 14:44
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У Дніпрі в яхт-клубі "Січ" у сім'ї павичів поповнення.

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі

Яхт-клуб “Січ” – улюблене місце відпочинку багатьох дніпрян та гостей міста. Там можна помилуватися як неймовірно гарною природою, так і рідкісними та екзотичними тваринами та птахами.

Ми теж вирішили прогулятися цією зеленою зоною і зустріли там родину павичів: маму та її маленьких діток. Вони прогулюються яхт-клубом та радо позують відвідувачам, які їх фотографують.

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі

 

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі

Тому, якщо ви хочете відпочити та набратися позитивних емоцій, приїздіть в яхт-клуб “Січ”. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на одному із пляжів помітили рідкісного для цих місцин птаха.

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Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі Українська Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі Русский

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