У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися павичата (ФОТО)

Яхт-клуб “Січ” – улюблене місце відпочинку багатьох дніпрян та гостей міста. Там можна помилуватися як неймовірно гарною природою, так і рідкісними та екзотичними тваринами та птахами.
Ми теж вирішили прогулятися цією зеленою зоною і зустріли там родину павичів: маму та її маленьких діток. Вони прогулюються яхт-клубом та радо позують відвідувачам, які їх фотографують.
Тому, якщо ви хочете відпочити та набратися позитивних емоцій, приїздіть в яхт-клуб “Січ”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на одному із пляжів помітили рідкісного для цих місцин птаха.
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