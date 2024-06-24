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  • У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися батут на воді та катамарани: яка ціна

У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися батут на воді та катамарани: яка ціна

Сьогодні 13:21
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У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” можна покататися на катамаранах та пострибати на батуті.

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися батут на воді та катамарани: яка ціна

Батутний комплекс Дінопарк розмістили на понтонах на воді. Неподалік також можна взяти на прокат катамарани у вигляді різнокольорових авто.

Про це повідомили на сторінці “Атракціони Дніпра” у Instagram.

  • Пострибати 15 хвилин на батуті коштує 150 грн.
  • Покататися на катамаранах 30 хвилин — 250 грн.

Час роботи: з 10.00 до 20.30.

Детальніше про розваги або як забронювати катамаран можна дізнатися за номером телефону: 380667158021.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на березі Дніпра побудували стародавній замок.

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Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися батут на воді та катамарани: яка цінаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися батут на воді та катамарани: яка цінаРусский

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