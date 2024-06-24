У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” з’явилися батут на воді та катамарани: яка ціна

Батутний комплекс Дінопарк розмістили на понтонах на воді. Неподалік також можна взяти на прокат катамарани у вигляді різнокольорових авто.
Про це повідомили на сторінці “Атракціони Дніпра” у Instagram.
Час роботи: з 10.00 до 20.30.
Детальніше про розваги або як забронювати катамаран можна дізнатися за номером телефону: 380667158021.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на березі Дніпра побудували стародавній замок.
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