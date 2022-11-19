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У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” оселився срібний фазан (ФОТО)

Сьогодні 20:08
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У дніпровському яхт-клубі поповнення.

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі

У дніпровському яхт-клубі Січ оселився новий мешканець – срібний фазан, про це повідомляє Dnepr.info. Птах вже почуває себе як вдома і благородно прогулюється парком.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі нутрія з яхт-клубу пропливла 3 км та оселилась у сквері “Прибережному”. Зараз пухнаста мандрівниця мешкає біля альтанок тамтешнього кафе.

У тому ж Прибережному оселився сріблястий мартин Джонні. Він подружився з місцевими рибаками, які дали йому ім’я та підгодовують рибкою.

Новости Днепра про У Дніпрі в яхт-клубі

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