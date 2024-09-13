У Дніпрі в яхт-клубі Січ місцеві стали свідками природної аномалії

Прогулюючись у яхт-клубі “Січ” 13 вересня місцеві жителі стали свідками аномального природного явища – цвітіння магнолії. Про це повідомляють журналісти Dnepr.Info.
Незважаючи на те, що на дворі вересень, магнолія знову порадувала містян своїм ванільним ароматом та яскравими білосніжними бутонами.
Цвітіння магнолії у вересні вважають природною аномалією, адже зазвичай ця рослина розпускає бутони навесні або ж на початку літа.
Зазвичай таке явище може відбуватися через стрес для рослини, що може бути спричинений різкими змінами температур. Такий випадок не є критичним для самої рослини. Тож сьогодні містяни можуть знову помилуватися цим символом чистоти, гідності та витривалості.
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