У Дніпрі в яхт-клубі Січ місцеві стали свідками природної аномалії

В яхт-клубі Січ у вересні розквітла магнолія.

Прогулюючись у яхт-клубі “Січ” 13 вересня місцеві жителі стали свідками аномального природного явища – цвітіння магнолії. Про це повідомляють журналісти Dnepr.Info.

Незважаючи на те, що на дворі вересень, магнолія знову порадувала містян своїм ванільним ароматом та яскравими білосніжними бутонами.

Цвітіння магнолії у вересні вважають природною аномалією, адже зазвичай ця рослина розпускає бутони навесні або ж на початку літа.

Зазвичай таке явище може відбуватися через стрес для рослини, що може бути спричинений різкими змінами температур. Такий випадок не є критичним для самої рослини. Тож сьогодні містяни можуть знову помилуватися цим символом чистоти, гідності та витривалості.

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