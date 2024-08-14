У Дніпрі в Тонельній Балці з’явилася галявина, завішанана спідньою білизною

У Дніпрі в Тонельній балці помітили незвичний перфоманс.

Хтось розвісив на деревах спідню білизну. Це зафіксували мешканці міста під час прогулянки.

Фотографії розповсюдили в місцевих групах та телеграм-каналах. На гілках висить жіночий спідній одяг, який має різні розміри та кольори.

Хто розвісив спідню білизну на деревах та мета такого флешмобу — не відомо. Користувачі жартують, що це зроблено для тих людей, які хочуть обміняти свій одяг.

“Безкоштовна балка обміну, може в когось чогось немає або не таке”, – написали під дописом у Facebook.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в парку на території ДНУ помітили маленьку чорну свинку.

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