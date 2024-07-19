У Дніпрі в супермаркетах закривають м’ясні та молочні відділи

У деяких супермаркетах Дніпра спорожніли полиці м'ясних та молочних продуктів.

У місцевих Telegram-каналах дніпряни поширили відео, на якому видно спорожнілі полиці в одному з супермаркетів міста.

Можна побачити, що прибрані товари з відділу кисло-молочних продуктів, а також м’ясних. За словами очевидців, на відео – супермаркет “Varus”, що розташований на Європейській площі.

«Varus» на Європейcькій площі закрив відділи з сиром та м’ясними продуктами, – написали у публікації під відео.

У Дніпрі застосовують масштабні відключення світла. Згідно графіків відключень світла у деяких домівках може не бувати по 12 годин, а через аварійні ситуації – більше. Електропостачання припиняється і в магазинах міста.

Супермаркети вимушені вмикати генератори, але деякі з них через спеку вже “не тягнуть“.

У зв’язку з цим багато м’ясних та молочних продуктів почали псуватися, біля деяких вже навіть літали мухи. Незважаючи на зусилля працівників, зберегти якість та свіжість продуктів не вдається. В деяких маркетах навіть більше не продають морозиву, а холодильники накрили картоном.

Зауважимо, що генератори є не в усіх супермаркетах, тому зіпсованих продуктів може ставати ще більше. Ймовірно, це і є причиною того, чому працівники “Варусу” прибрали швидкопсувні товари.

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Дніпра скаржаться на промисловий генератор біля АТБ.

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