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У Дніпрі в ставку знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 18:05
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У Дніпрі втонув чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі в ставку знайшли тіло чоловіка

Як повідомили в ДСНС, о другій годині дня до них звернулися мешканці Дніпра, які повідомили, що в ставку міг втонути чоловік. Містяни уточнили, що він пішов купатися та досі не повернувся. 

Усе сталося неподалік села Таромське. Приїхавши на виклик, водолази рятувальники обстежили ставок. У водоймі в шести метрах від берега та на глибині шість метрів знайшли тіло чоловіка. 

Ним виявився 39-річний відпочивальник. Потопельника витягли на берег та передали співробітникам поліції. 

Новости Днепра про У Дніпрі в ставку знайшли тіло чоловіка

Новости Днепра про У Дніпрі в ставку знайшли тіло чоловіка

Будьте обережні на водоймах, якщо збираєтесь на відпочинок до води. Нагадаємо, раніше у міськраді повідомили, що цього року заборонено купатися на трьох офіційних пляжах. Порушників не каратимуть, але наполегливо рекомендують не ризикувати життям, адже зони відпочинку офіційно не відкриті, тому поруч не чергуватимуть медики та ДСНС. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в ставку знайшли тіло чоловікаУкраїнська

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