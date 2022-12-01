У Дніпрі в старому покинутому гаражі знайшли цілий ящик патронів

У Дніпрі інспекція з благоустрою знайшла цілий ящик патронів у покинутому гаражі.

У Дніпрі інспекція з благоустрою під час демонтажу покинутого гаража, знайшла чиюсь заначку з патронами. Про це пише Дніпро Оперативний.

1 грудня співробітники управління розбирали старий гараж, з власником якого міська влада розірвала договір ще в 2020 році. Нещодавно виконком прийняв рішення про знесення споруди. Під час робіт працівники знайшли цілий ящик патронів.

На місце викликали правоохоронців, які тепер повинні з’ясувати кому належать патрони.

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