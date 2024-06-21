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У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліції

Сьогодні 13:11
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У Дніпрі знайшли гранату серед сміття.

Новости Днепра про У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліції

Гранату знайшли безхатьки в сміттєвому баку в одному з дворів на вулиці Косіора. На місце викликали правоохоронців. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що знайдено було пустий корпус від гранати.

“На місці працювали правоохоронці, як зʼясувалось це пустий корпус гранати”, – зазначила речниця поліції Аліна Стадник.

Нагадаємо, якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліціїРусский

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