У Дніпрі в сміттєвому баку знайшли гранату: коментар поліції

Гранату знайшли безхатьки в сміттєвому баку в одному з дворів на вулиці Косіора. На місце викликали правоохоронців. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що знайдено було пустий корпус від гранати.
“На місці працювали правоохоронці, як зʼясувалось це пустий корпус гранати”, – зазначила речниця поліції Аліна Стадник.
Нагадаємо, якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
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