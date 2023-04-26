У Дніпрі в сквері “Прибережному” скейтери руйнують лавочки

Адже там і річка недалеко, і є де посидіти, прогулятися.
До речі, у цьому сквері дуже багато лавочок. Вони виконані з різних матеріалів та знаходяться у різних місцях. Але є ймовірність, що лавок з часом стане менше, адже тут їх руйнують скейтери.
Ось наслідки катання…
Про це повідомляє Dnepr.info.
Зазначимо, що у сквері є забороняючий знак: штраф за катання на скейті 1360 гривень.
Але містян це не зупиняє – у сквері багато людей зі скейтами, самокатами, велосипедами.
Читайте також:
Автор:
Щоб купити антикваріат не потрібно йти на блошиний ринок або…
Міський голова Дніпра назвав умови, за яких школи можуть повернутися…
У Дніпрі засудили педофіла, який викрав двох дівчат.
Дотримуйтеся правил дорожнього руху!