У Дніпрі в сквері “Прибережному” скейтери руйнують лавочки

Сквер "Прибережний", що на Набережній Перемоги, став улюбленим місцем відпочинку для багатьох містян.

Адже там і річка недалеко, і є де посидіти, прогулятися.

До речі, у цьому сквері дуже багато лавочок. Вони виконані з різних матеріалів та знаходяться у різних місцях. Але є ймовірність, що лавок з часом стане менше, адже тут їх руйнують скейтери.

Ось наслідки катання…

Про це повідомляє Dnepr.info.

Зазначимо, що у сквері є забороняючий знак: штраф за катання на скейті 1360 гривень.

Але містян це не зупиняє – у сквері багато людей зі скейтами, самокатами, велосипедами.

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