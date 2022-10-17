У Дніпрі в шматку м’яса з місцевого магазину знайшли голку

У шматку м'яса, купленому в місцевому магазині, знайшли шматок голки.

Про це розповіла дніпрянка Валентина Бердик.

За словами жінки, вона придбала м’ясо у місцевому магазині на проспекті Героїв. Вже після приготування, усередині свинини помітили голку від шприца, яку ледь не проковтнула дитина.

Валентина принесла м’ясо назад в магазин і поскаржилася на неприємну знахідку. Продавці не відреагували на скаргу і відмовилися повертати гроші.

У коментарях до посту дніпряни теж скаржилися на цей магазин. Місцеві мешканці розповідають, що продавці наколюють м’ясні вироби рідиною, щоб ті важили більше. Напевне, саме тому всередину шматка свинини потрапила голка.

Будьте обережні, напевне, краще відмовитися від стейку.

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