У Дніпрі в Шевченківському районі з пожежі у будинку рятували двох чоловіків

Сьогодні, 12 серпня, о 04:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань житлового будинку на вулиці Підмогильного у Шевченківському районі Дніпра.
Вогнеборці вирушили на місце події. По прибуттю встановили, що причиною пожежі стало займання домашнього майна на площі 5 квадратних метрів на балконі квартири, розташованій на другому поверсі будинку. Задимлення дійшло до розташованої поверхом вище квартири.
З обох помешкань врятували двох чоловіків – 1957 та 1981 року народження. Надзвичайники вивели їх на свіже повітря. На щастя, чоловіки вціліли, медична допомога їм не знадобилась.
Пожежу ліквідували о 05:13.
До гасіння залучено 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
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