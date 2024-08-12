У Дніпрі в Шевченківському районі з пожежі у будинку рятували двох чоловіків

В Шевченківському районі Дніпра горіло помешкання в будинку.

Сьогодні, 12 серпня, о 04:38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з помешкань житлового будинку на вулиці Підмогильного у Шевченківському районі Дніпра.

Вогнеборці вирушили на місце події. По прибуттю встановили, що причиною пожежі стало займання домашнього майна на площі 5 квадратних метрів на балконі квартири, розташованій на другому поверсі будинку. Задимлення дійшло до розташованої поверхом вище квартири.

З обох помешкань врятували двох чоловіків – 1957 та 1981 року народження. Надзвичайники вивели їх на свіже повітря. На щастя, чоловіки вціліли, медична допомога їм не знадобилась.

Пожежу ліквідували о 05:13.

До гасіння залучено 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

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