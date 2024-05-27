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  • У Дніпрі в Севастопольському парку невідомі щомісяця проводять магічні ритуали

У Дніпрі в Севастопольському парку невідомі щомісяця проводять магічні ритуали

Сьогодні 14:17
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Севастопольський парк у Дніпрі уподобали невідомі "чаклуни".

Новости Днепра про У Дніпрі в Севастопольському парку невідомі щомісяця проводять магічні ритуали

У Дніпрі останнім часом трапляється багато містичних історій – і всі вони зосереджені у Севастопольському парку. Місцеві жителі щомісяця знаходять дивні предмети. Цього разу під час прогулянки містяни знайшли колоду карт, свічки, червоні нитки, а поруч був попіл, який залишився після багаття. 

Новости Днепра про У Дніпрі в Севастопольському парку невідомі щомісяця проводять магічні ритуали

За словами місцевих, невідомі вночі проводять “чаклунські” ритуали.

Хтось ночами проводить ритуали у Севастопольському парку. Розбиті дзеркала, червоні нитки, свічки, карти та багаття. І таке відбувається мінімум раз на місяць, – розповідають дніпряни в соцмережах.

Зауважимо, це далеко не вперше, коли в Севастопольському парку знаходять “чаклунські” атрибути. Залишки магічних ритуалів помітили на території зеленої зони на початку року, а торік на могилі Олександра Поля, два місяці поспіль хтось залишав кістки невідомої істоти. Одного разу навіть довелося викликати поліцію, адже знайдені рештки нагадували людські останки.

Наразі достеменно невідомо хто та навіщо постійно залишає в Севастопольському парку моторошні артефакти. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в Севастопольському парку невідомі щомісяця проводять магічні ритуалиУкраїнська

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