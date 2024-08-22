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У Дніпрі в Самарському районі вночі згорів автомобіль

Сьогодні 09:29
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У Самарському районі палало авто.

Новости Днепра про У Дніпрі в Самарському районі вночі згорів автомобіль

У Дніпрі на вулиці Космонавтів Самарського району вночі горів автомобіль. Про займання повідомили ДСНС. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив моторний відсік автомобіля «SsangYong». Пожежу загасили.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про причину займання та чиє авто палало не повідомляється.

“До місця події залучено 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ. 

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