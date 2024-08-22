У Дніпрі в Самарському районі вночі згорів автомобіль

У Дніпрі на вулиці Космонавтів Самарського району вночі горів автомобіль. Про займання повідомили ДСНС. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив моторний відсік автомобіля «SsangYong». Пожежу загасили.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про причину займання та чиє авто палало не повідомляється.
“До місця події залучено 10 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області”, – повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі затримали ще трьох підозрюваних у підпалі авто ЗСУ.
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