У Дніпрі в розважальному центрі 7 дітей травмувалися на батуті, який раптом здувся

Подія сталася 27 червня у розважальному центрі Crazy Land на проспекті Богдана Хмельницького. Діти стрибали на батуті, який раптом здувся, і малеча травмувалася. На місце приїхали поліцейські.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що з дітьми все добре. Подія зафіксована і знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. За вказаним фактом триває перевірка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти.
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