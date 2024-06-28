У Дніпрі в розважальному центрі 7 дітей травмувалися на батуті, який раптом здувся

У Дніпрі в розважальному центрі Crazy Land травмувалися 7 дітей.

Подія сталася 27 червня у розважальному центрі Crazy Land на проспекті Богдана Хмельницького. Діти стрибали на батуті, який раптом здувся, і малеча травмувалася. На місце приїхали поліцейські.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там “dnepr.info” повідомили, що з дітьми все добре. Подія зафіксована і знаходиться на контролі ювенальних поліцейських. За вказаним фактом триває перевірка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти.

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