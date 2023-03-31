У Дніпрі в реанімації зіграють весілля тяжко поранений боєць та його кохана

У лікарні Дніпра хочуть одружити пораненого бійця та його кохану.

Чергову зворушливу історію розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра, де зараз лікується чоловік.

Михайло долучився до сил оборони та ризикуючи життям йшов на танки. На жаль, нещодавно він отримав тяжкі поранення під час одного із боїв. Без свідомості, його відправили до дніпровської лікарні.

Боєць тимчасово паралізований, бо отримав поранення хребта та поки що не може рухати руками та ногами. Лікарі розповіли, що прийшовши до тями, Михайло відразу згадав про свою кохану Дарину.

Приходячи і втрачаючи свідомість з одним ім’ям та посмішкою на вустах. Для них життя та любов одне ціле. Голова Дарини на грудях, слухає та розуміє серце коханого. Лащачи волосся руками, любов свою міцно цілуючи, боячись навіть на мить відпустити. У її обіймах непереборна жага завжди бути вдвох. Їхній шлюб уже укладено на небесах. Закоханим хочеться простого мирського людського щастя попри все, – розповіли медики.

За словами лікарів, вони хочуть допомогти закоханим одружитися в лікарні. Завтра просимо їх розписати та повінчати у Дніпрі, – зазначив лікар.

Нагадаємо, уже відзавтра більшість ліків продаватимуться лише за е-рецептом. ТУТ ми публікували покрокову інструкцію.

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