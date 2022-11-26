У Дніпрі в реанімації померла жінка, яка постраждала під час прильоту 17 листопада

Росіяни продовжують тероризувати Україну.

У четвер, 17 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

На жаль, постраждало багато містян. Серед них – 84-річна жінка. Її поранило уламками скла. Крім того, через стрес дніпрянка отримала інфаркт міокарда.

З 17 листопада вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії. На жаль, сьогодні стало відомо, що жінка померла.

Висловлюємо щирі співчуття її рідним та близьким.

росія – країна-терорист.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них – 17-річний юнак“.

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