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  • У Дніпрі в реанімації померла жінка, яка постраждала під час прильоту 17 листопада

У Дніпрі в реанімації померла жінка, яка постраждала під час прильоту 17 листопада

Сьогодні 17:46
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Росіяни продовжують тероризувати Україну.

Новости Днепра про У Дніпрі в реанімації померла жінка, яка постраждала під час прильоту 17 листопада

У четвер, 17 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

На жаль, постраждало багато містян. Серед них – 84-річна жінка. Її поранило уламками скла. Крім того, через стрес дніпрянка отримала інфаркт міокарда.

З 17 листопада вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії. На жаль, сьогодні стало відомо, що жінка померла.

Висловлюємо щирі співчуття її рідним та близьким.

росія – країна-терорист.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Ракетний удар по Дніпру: вже 13 постраждалих, серед них – 17-річний юнак“. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в реанімації померла жінка, яка постраждала під час прильоту 17 листопадаУкраїнська

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