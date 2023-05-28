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У Дніпрі в реанімації помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмом

Сьогодні 17:09
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Майже тиждень хлопчик провів у реанімації.

Новости Днепра про У Дніпрі в реанімації помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмом

22 травня у Жовтих Водах 12-річний хлопчик отримав потужний удар струмом. Того ж дня його ушпиталили до одного із медзакладів обласного центру. Лікарі у Дніпрі майже тиждень боролися за його життя, але на жаль, дитина померла. Про це пише інформатор. 

Знайшли дитину біля трансформаторної будки. Раніше повідомлялося, що хлопчик разом з другом гуляли та вирішили відкрити двері трансформатора. Саме у цей момент школяр отримав потужний удар струмом. 

У нього діагностували 70% опіків тіла. У реанімації медики боролися за життя хлопчика. На жаль, він отриманих травм він помер. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Кривому Розі на підприємстві “АрселорМіттал” загинув робітник. Чоловік отримав потужний удар струмом, його намагалися реанімувати, але ураження були сильними, тому повернути його до життя не вдалося.

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Новости Днепра про У Дніпрі в реанімації помер 12-річний хлопчик, якого вдарило струмомУкраїнська

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