У Дніпрі в Пунктах незламності можуть встановити Старлінки

У Дніпрі минулого з’явилися перші Пункти незламності, де на випадок довгої відсутності світла зможуть погрітися та зарядити телефон дніпряни.
Список пунктів з адресами ми публікували тут.
Розмістили пункти на базі районних адміністрацій, шкіл та соціальних центрів. Щоб був зв’язок та інтернет, планують закупити якусь кількість Старлінків, про це розповів Геннадій Корбан.
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