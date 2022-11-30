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У Дніпрі в Пунктах незламності можуть встановити Старлінки

Сьогодні 17:21
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Для Дніпра планують закупити Старлінки.

Новости Днепра про У Дніпрі в Пунктах незламності можуть встановити Старлінки

У Дніпрі минулого з’явилися перші Пункти незламності, де на випадок довгої відсутності світла зможуть погрітися та зарядити телефон дніпряни.

Список пунктів з адресами ми публікували тут.

Розмістили пункти на базі районних адміністрацій, шкіл та соціальних центрів. Щоб був зв’язок та інтернет, планують закупити якусь кількість Старлінків, про це розповів Геннадій Корбан.

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Новости Днепра про У Дніпрі в Пунктах незламності можуть встановити СтарлінкиУкраїнська

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