У Дніпрі в покинутій військовій частині знайшли 14 ящиків з “коктейлями Молотова”

У Дніпрі знайшли декілька десятків ящиків з "коктейлями Молотова".

17 лютого, поліціянти знайшли більше десятка ящиків з “коктейлями Молотова”. Про це пише Репортер.

Таку дивну заначку поліціянти знайшли в покинутій будівлі військової частини. Усього там було 14 ящиків, у яких стояла 171 пляшка з маслянистою речовиною та з вираженим запахом бензину, яка може бути “коктейлем Молотова”.

Нікого поруч не було, тому невідомо хто зробив ці коктейлі та як довго вони тут простояли. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі невідомі закидали їдальню коктейлями Молотова.

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