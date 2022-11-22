У Дніпрі в підозрілого чоловіка знайшли зброю та вкрадені у військових телефони

Підозрілого чоловіка патрульні помітили в Індустріальному районі Дніпра. 40-річний містянин був в стані алкогольного сп’яніння, пише Репортер.
Під час обшуку у нього знайшли натільну кобуру з пістолетом та кулями. Крім цього, з собою у нього була рація та три мобільні телефони. Усі вони були розряджені та зламані. Навіщо чоловікові ці предмети, той пояснити не зміг.
У телефоні затриманого знайшли переписку в “телеграмі” з військовим, який стверджував, що цей чоловік вкрав три смартфона марок Huawei та Asus. Саме такі гаджети знайшли у нього патрульні.
На місце викликали слідчих, які з’ясують всі обставини справи.
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Яна Юхименко
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