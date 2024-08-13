У Дніпрі в парку на території ДНУ помітили маленьку чорну свинку (ФОТО)

У парку Студентському (раніше Гагаріна), що біля ДНУ, помітили маленьку свинку.
Про це йдеться в Facebook-спільноті з пошуку загублених тварин.
За словами очевидців, з парку вибігла чорна маленька свинка, яка була дуже налякана. Після цього тварина побігла проспектом, повз університет, у бік ТЦ Нео Плаза.
Бачили. Дніпро. Парк Гагаріна, пр. Гагаріна (Науки), бігає перелякана маленька свинка чорного кольору, побігла з парку у напрямку Нео Плази, – йдеться у повідомленні.
Дніпряни припустили, що тваринка домашня та втекла з приватного сектору, який розташований поруч з парком. Люди переживають за долю свинки, адже хтось може вполювати її та віддати на м’ясо.
Наразі шукають можливих господарів свинки.
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