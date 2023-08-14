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У Дніпрі в парку Глоби вирощують гарбузи

Сьогодні 11:45
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Деякі галявини в парку Глоби засадили кабачками та гарбузами.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби вирощують гарбузи

Дніпряни помітили в парку Глоби клумби з гарбузами. 

У Дніпрі в парку Глоби квітнуть гарбузи. Як вам така клумба? – прокоментували фото в спільноті “Файне місто Дніпро”.

Як пояснили в департаменті парків та рекреацій, гарбузи висадили для осіннього свята врожаю. Проте у коментарях запропонували свої версії того, куди можна буде подіти урожай. 

Це качури з озера собі посадили, а то хлібом відвідувачі годують, набридло, – жартують дніпряни. 

Клумби з городиною сподобалися містянам, проте вони бояться, що урожай до осені не доживе, і хтось обнесе мінігородик. 

Також у парку глоби помітили клумби з кабачками. За словами містян, хтось вже поцупив декілька овочів собі на вечерю. 
 

Нагадаємо, раніше кабачками та картоплею засіяли дно обмілілого Каховського водосховища, а у Кривому Розі посеред багатоповерхівок ростуть “херсонські” кавуни. 

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