У Дніпрі в парку Глоби вирощують гарбузи

Деякі галявини в парку Глоби засадили кабачками та гарбузами.

Дніпряни помітили в парку Глоби клумби з гарбузами.

У Дніпрі в парку Глоби квітнуть гарбузи. Як вам така клумба? – прокоментували фото в спільноті “Файне місто Дніпро”.

Як пояснили в департаменті парків та рекреацій, гарбузи висадили для осіннього свята врожаю. Проте у коментарях запропонували свої версії того, куди можна буде подіти урожай.

Це качури з озера собі посадили, а то хлібом відвідувачі годують, набридло, – жартують дніпряни.

Клумби з городиною сподобалися містянам, проте вони бояться, що урожай до осені не доживе, і хтось обнесе мінігородик.

Також у парку глоби помітили клумби з кабачками. За словами містян, хтось вже поцупив декілька овочів собі на вечерю.

Нагадаємо, раніше кабачками та картоплею засіяли дно обмілілого Каховського водосховища, а у Кривому Розі посеред багатоповерхівок ростуть “херсонські” кавуни.

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