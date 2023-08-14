У Дніпрі в парку Глоби вирощують гарбузи

Дніпряни помітили в парку Глоби клумби з гарбузами.
У Дніпрі в парку Глоби квітнуть гарбузи. Як вам така клумба? – прокоментували фото в спільноті “Файне місто Дніпро”.
Як пояснили в департаменті парків та рекреацій, гарбузи висадили для осіннього свята врожаю. Проте у коментарях запропонували свої версії того, куди можна буде подіти урожай.
Це качури з озера собі посадили, а то хлібом відвідувачі годують, набридло, – жартують дніпряни.
Клумби з городиною сподобалися містянам, проте вони бояться, що урожай до осені не доживе, і хтось обнесе мінігородик.
Нагадаємо, раніше кабачками та картоплею засіяли дно обмілілого Каховського водосховища, а у Кривому Розі посеред багатоповерхівок ростуть “херсонські” кавуни.
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