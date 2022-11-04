У Дніпрі в парку Глоби у ворони вкрали окуляри, а Айболиту зламали ніс

Там можна прогулятися серед зелені та насолодитися компанією качок, які мешкають у парковому озері.
Напевно, всі містяни пам’ятають, що у цьому парку є галявина з казковими героями. Серед них – козак, ослик Іа, лікар Айболить, кіт Леопольд тощо.
На жаль, роки йдуть і скульптури руйнуються: на більшості із них уже потріскалася фарба, а деякі навіть втратили “деталі” свого образу.
Так, у ворони хтось поцупив окуляри.
А лікарю Айболиту “добрі” відвідувачі парку зламали ніс.
А бегемотика місцеві мешканці використовують замість кавового столика.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у закинутому кафе в парку Глоби зникли всі вікна та двері (ФОТО)
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