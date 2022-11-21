У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталося

У дніпровському парку Глоби почали спилювати дерева.

Як пояснили в комунальному підприємстві Дирекція територій та об’єктів рекреації, спилюють сухі дерева. Над алеями у парку Глоби прибирають сухі гілки, які можуть бути небезпечні для відвідувачів.

Крім цього, триває планове видалення сухих, аварійних та фаутних дерев, які мають пошкодження та вади розвитку.

Спилюють і зелені дерева, які здаються здоровими. Вони стоять з зеленим листям, тому здається, що з ними все гаразд, але насправді вони аварійні та можуть звалитися під час сильного вітру.

У КП наголосили, що навіть маючи зелене листя, дерева можуть бути аварійними та зламатися під час буревію. Комунальники показали 20-метрову тополю біля алеї, яка стояла лише на корі та будь-якої миті могла впасти.

Найближчим часом комунальники візьмуться на сухі дерева, які стоять на галявинах в центральній частині парку – там, де навесні 2021 року понад місяць тривало затоплення грунтів, що привело до масової загибелі рослин.

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