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У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталося

Сьогодні 14:52
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У дніпровському парку Глоби почали спилювати дерева.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталося

 
Як пояснили в комунальному підприємстві Дирекція територій та об’єктів рекреації, спилюють сухі дерева. Над алеями у парку Глоби прибирають сухі гілки, які можуть бути небезпечні для відвідувачів.
 
Крім цього, триває планове видалення сухих, аварійних та фаутних дерев, які мають пошкодження та вади розвитку.
 
Спилюють і зелені дерева, які здаються здоровими. Вони стоять з зеленим листям, тому здається, що з ними все гаразд, але насправді вони аварійні та можуть звалитися під час сильного вітру.
 
У КП наголосили, що навіть маючи зелене листя, дерева можуть бути аварійними та зламатися під час буревію. Комунальники показали 20-метрову тополю біля алеї, яка стояла лише на корі та будь-якої миті могла впасти.
 

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталося

Найближчим часом комунальники візьмуться на сухі дерева, які стоять на галявинах в центральній частині парку – там, де навесні 2021 року понад місяць тривало затоплення грунтів, що привело до масової загибелі рослин.
 

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Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби спилюють зелені дерева: що сталосяУкраїнська

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