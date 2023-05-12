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  • У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиці

У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиці

Сьогодні 16:35
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У Дніпрі собака разом з власником напали на жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиці

Інцидент стався зранку 11 травня. За словами потерпілої, вона зі своєю собакою гуляли в пісочниці, що в парку Глоби. У якийсь момент, на них з-за паркану вискочив пес породи стаф, який накинувся на її улюбленицю. Жінка стверджує, що ця тварина неодноразово нападала на її собачку Моніку.

Цього разу жінка намагалася захистити свою улюбленицю, тому кинулася на агресивну собаку всім тілом, щоб втримати тварину подалі від Моніки.

Через декілька хвилин підбіг власник агресивного пса, і жінка висловила йому свої претензії та сказала, щоб він забирався з парку зі “своєю скаженою собакою”. Замість того щоб заспокоїти свою тварину, він почав лаятися на жінку та штовхати її на землю. Дніпрянка вдарила чоловіка у відповідь. 

За словами потерпілої, агресивна собака ще раз намагалася напасти на її улюбленицю, поки вони з чоловіком билися. На крик збіглися відвідувачі парку, які викликали поліцію. Жінка стверджує, що в неї є забої та синці. 

Як повідомили нам в поліції, дівчина дійсно звернулася до правоохоронців щодо цього випадку. Відкрито кримінальне провадження за статтею 126 – умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Слідство триває.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в парку Глоби агресивний пес разом з власником напали на жінку з собакою: подробиціРусский

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