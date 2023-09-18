Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліцію

У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліцію

Сьогодні 17:47
просмотров

Інцидент стався вчора ввечері, 17 вересня, у парку "Кирилівка" (вул. Новозаводська).
Новости Днепра про У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліцію

Фото умовне.

Там домашня вівчарка напала на жінку та вкусила її.

Про це постраждала Марина Стрильчук розповіла у Facebook.

За словами жінки, після нападу на неї агресивний собака намагався вкусити її йоркширського тер’єра.

17 вересня близько 17:30-18:00 ця вівчарка вкусила мене у парку “Кирилівка” (вул. Новозаводська) та намагалась вкусити мого йоркширського тер’єра. Вівчарка бігала без повідка і без намордника та поводилась агресивно – поки її господарі – чоловік та жінка – бухали (по-іншому й не скажеш). Самі господарі вели себе неадекватно та погрожували “своїми зв’язками” і тим, що “якщо викличете поліцію, наживете собі ворогів”. Після виклику поліції вони втекли, – зазначає постраждала.

Жінка зафіксувала отримані травми та написала заяву в поліцію.

Новости Днепра про У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліцію

Новости Днепра про У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліцію

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.

Журналісту dnepr.info інформацію підтвердили. Наразі триває перевірка. Правоохоронці встановлюють особу власника.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліціюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліціюРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як жителям Дніпра оформити або відновити пенсійне посвідчення: 2 варіанти дій
Новини Дніпра
Сьогодні 17:22
Як жителям Дніпра оформити або відновити пенсійне посвідчення: 2 варіанти дій

Пенсійне посвідчення – підтверджує статус пенсіонера та дозволяє користуватися пільгами…

Популярний потяг, який курсує через Дніпро, змінив кінцеву зупинку: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 16:32
Популярний потяг, який курсує через Дніпро, змінив кінцеву зупинку: у чому річ

Низка потягів Укрзалізниці у вересні змінить схему руху. Серед них…

У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розлади
Новини Дніпра
Сьогодні 15:56
У Дніпрі розшукують безвісти зниклого 62-річного чоловіка, який має психічні розлади

Придивіться уважно до фото!

У Дніпрі вперше за 46 років помітили джмеля-перевертня (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:39
У Дніпрі вперше за 46 років помітили джмеля-перевертня (ФОТО)

У Дніпрі помітили дивного джмеля. 

Наверх