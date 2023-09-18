У Дніпрі в парку домашня вівчарка покусала жінку: вона звернулася у поліцію

Інцидент стався вчора ввечері, 17 вересня, у парку "Кирилівка" (вул. Новозаводська).

Там домашня вівчарка напала на жінку та вкусила її.

Про це постраждала Марина Стрильчук розповіла у Facebook.

За словами жінки, після нападу на неї агресивний собака намагався вкусити її йоркширського тер’єра.

17 вересня близько 17:30-18:00 ця вівчарка вкусила мене у парку “Кирилівка” (вул. Новозаводська) та намагалась вкусити мого йоркширського тер’єра. Вівчарка бігала без повідка і без намордника та поводилась агресивно – поки її господарі – чоловік та жінка – бухали (по-іншому й не скажеш). Самі господарі вели себе неадекватно та погрожували “своїми зв’язками” і тим, що “якщо викличете поліцію, наживете собі ворогів”. Після виклику поліції вони втекли, – зазначає постраждала.

Жінка зафіксувала отримані травми та написала заяву в поліцію.

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.

Журналісту dnepr.info інформацію підтвердили. Наразі триває перевірка. Правоохоронці встановлюють особу власника.

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