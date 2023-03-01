У Дніпрі в останній день зими народилися 2 дівчинки та 12 хлопчиків

Незважаючи на те, що на цю зиму були дуже апокаліптичні прогнози у багатьох українців, ми пройшли її. Впоралися та вистояли: дніпряни працюють, тримають економіку, створюють сім’ї та народжують дітей.
Так, у Дніпрі в останній день зими на світ з’явилися 14 дітей.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Із них 2 дівчинки та 12 хлопчиків. Двоє немовлят народили жінки-переселенки.
Бажаємо діткам та їхнім матусям здоров’я, нехай ця весна принесе довгоочікувану перемогу!
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