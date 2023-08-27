Сайт Дніпра
Новини У Дніпрі в останні дні літа планується масштабне відключення світла: адреси
У Дніпрі в останні дні літа планується масштабне відключення світла: адреси
У Дніпрі з 28 по 31 серпня планується масштабне відключення електропостачання. "ЦЕК" повідомляє, що це пов'язано з плановими роботами.
Отже, у Дніпрі світла не буде в такі дні та за такими адресами:
28 серпня з 08:00 до 18:00:
вул. Енергетична: 1, 1Б, 3, 5,15;
вул. Матроська: 39, 41;
вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;
пров. Архітектурний: 1-8;
просп. Богдана Хмельницького: 40, 40М, 42, 44, 46, 48, 146К.
28 серпня з 08:00 до 20:00:
вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключовий: 1.
28 серпня з 10:00 до 16:00:
вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28;
вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
вул. Каховська: 11-23 (непарні);
вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А;
вул. Марганцевська: 7, 9-20;
вул. Мирна: 1-27 (непарні);
вул. Серпнева: 2-6 (парні);
вул. Сурська: 1-29;
вул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;
вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А;
вул. Шпакова: 12, 12А, 14;
вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 20, 22;
вул. Матроська: 1-19, 21-37 (непарні);
вул. Панельна: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А.
29 серпня з 08:00 до 20:00:
вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключовий: 1.
29 серпня з 10:00 до 22:00:
просп. Богдана Хмельницького: 24М;
просп. Олександра Поля: 129Б, 133.
30-31 серпня з 08:00 до 20:00:
вул. Енергетична: 7, 9Д, 11;
вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключовий: 1.
Читайте також:
Українська Русский Анна Кравчук
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 17:12
У п'ятницю, 26 серпня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася…
Новини Дніпра
Сьогодні 16:11
26 серпня до поліції Дніпра надійшло повідомлення про стрілянину на…
Новини Дніпра
Сьогодні 15:14
У шахті Дніпровська Синельниківського району відбулося освячення каплиці святої великомучениці…
новини України
Сьогодні 14:52
Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що думати про…