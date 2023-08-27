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У Дніпрі в останні дні літа планується масштабне відключення світла: адреси

Сьогодні 17:36
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У Дніпрі з 28 по 31 серпня планується масштабне відключення електропостачання. "ЦЕК" повідомляє, що це пов'язано з плановими роботами.

Новости Днепра про У Дніпрі в останні дні літа планується масштабне відключення світла: адреси

Отже, у Дніпрі світла не буде в такі дні та за такими адресами:

28 серпня з 08:00 до 18:00:

  • вул. Енергетична: 1, 1Б, 3, 5,15; 
  • вул. Матроська: 39, 41; 
  • вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53; 
  • пров. Архітектурний: 1-8; 
  • просп. Богдана Хмельницького: 40, 40М, 42, 44, 46, 48, 146К. 

28 серпня з 08:00 до 20:00:

  • вул. Енергетична: 7, 9Д, 11; 
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А; 
  • пров. Ключовий: 1.

28 серпня з 10:00 до 16:00:

  • вул. Зоологічна: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28; 
  • вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82; 
  • вул. Каховська: 11-23 (непарні); 
  • вул. Квітнева: 1, 1А, 3-20, 20А; 
  • вул. Марганцевська: 7, 9-20; 
  • вул. Мирна: 1-27 (непарні); 
  • вул. Серпнева: 2-6 (парні); 
  • вул. Сурська: 1-29; 
  • вул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24; 
  • вул. Чорноморська: 3, 13А, 25, 30А; 
  • вул. Шпакова: 12, 12А, 14;
  • вул. Василя Сліпака: 11, 13, 15, 20, 22; 
  • вул. Матроська: 1-19, 21-37 (непарні); 
  • вул. Панельна: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А.

29 серпня з 08:00 до 20:00:

  • вул. Енергетична: 7, 9Д, 11; 
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А; 
  • пров. Ключовий: 1.

29 серпня з 10:00 до 22:00:

  • просп. Богдана Хмельницького: 24М; 
  • просп. Олександра Поля: 129Б, 133.

30-31 серпня з 08:00 до 20:00:

  • вул. Енергетична: 7, 9Д, 11; 
  • вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56, 56А; 
  • пров. Ключовий: 1.

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