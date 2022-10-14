У Дніпрі здають в оренду навчальний корпус, університетський гараж у середмісті та поліклініку

У Дніпрі виставили на аукціон для здачі в оренду приміщення, що перебувають у власності держави.

Про це йдеться на сайті Фонду держмайна у Дніпропетровській області.

Усі аукціони заплановані з 18 до 21 жовтня.

Найбільше приміщень в оренду у Дніпрі пропонує взяти Український державний університет науки і технологій. УДХТУ віддає на рік три приміщення, які наразі знаходяться на його балансі.

Два з них розташовані за адресою Набережна Перемоги, 38а та належать до 4-го навчального корпусу. Їх площі 220,9 та 425,2 квадратних метра. Ціна питання – 1 гривня за квадратний метр.

Крім того, здається приміщення площею 594,5 м2 знаходиться на вул. Адміральській, 30. Ціна – 679,1 грн.

“Дніпровська політехніка” готова віддати в оренду свій гараж на проспекті Яворницького, 15-д площею 161 м2 за 2714,58 грн.

Окрім університетів своє майно в оренду готові віддати і медзаклади. До прикладу, поліклініка МВС, що розташована на вулиці Полігонній у Дніпрі готова здати орендарям 10,4 м2 своєї площі за 679,1 грн.

Найдивніший лот пропонується у Кривому Розі. Там в оренду здають 13,4 квадратних метра даху та нежитлове приміщення у 9 м2 гуртожитку на вулиці Ушакова, 4. Стартова ціна оренди лише 10,45 грн на місяць.

Усі аукціони відбудуться в найближчі дні.

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