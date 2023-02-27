У Дніпрі в одному із парків облаштували укриття: може вмістити до 50 осіб

У Дніпрі в парку «Новокодацький» облаштували укриття.

Воно розміщене у підвальному приміщенні адміністративної будівлі, яка розташована біля футбольного поля.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що укриття може вмістити приблизно 50 осіб. Вхід у нього обладнаний для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. У самому укритті є світло та централізоване опалення. Як резервне освітлення – переносні ліхтарі. Також є окремо облаштований куточок для дітей.

У ньому є засоби гігієни, в наявності технічна та питна вода, також є два вогнегасники. Тут завжди є черговий, який має ключі та у разі потреби надасть доступ до укриття всім охочим, – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться.

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