У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

Можливо, саме ви зможете забрати пухнастика собі.

У поліклініці, що на Софії Ковалевської, медики прихистили cірого котика.

Про це повідомляє дніпрянка Вікторія Українська у Фейсбук.

Зараз пухнастику шукають дім.

За словами Вікторії, котику десь рік-півтора, він дуже лагідний та пухнастий.

Тому, якщо ви хочете забрати красеня собі, зверніться в реєстратуру поліклініки.

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