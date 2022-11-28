У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

У поліклініці, що на Софії Ковалевської, медики прихистили cірого котика.
Про це повідомляє дніпрянка Вікторія Українська у Фейсбук.
Зараз пухнастику шукають дім.
За словами Вікторії, котику десь рік-півтора, він дуже лагідний та пухнастий.
Тому, якщо ви хочете забрати красеня собі, зверніться в реєстратуру поліклініки.
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