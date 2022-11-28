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  • У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

Сьогодні 17:23
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Можливо, саме ви зможете забрати пухнастика собі.

Новости Днепра про У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

У поліклініці, що на Софії Ковалевської, медики прихистили cірого котика.

Про це повідомляє дніпрянка Вікторія Українська у Фейсбук.

Зараз пухнастику шукають дім.

За словами Вікторії, котику десь рік-півтора, він дуже лагідний та пухнастий.

Тому, якщо ви хочете забрати красеня собі, зверніться в реєстратуру поліклініки.

Новости Днепра про У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

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Новости Днепра про У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дімУкраїнська

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