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У Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи: що відомо

Сьогодні 06:55
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Вночі у Дніпрі пролунали вибухи.

Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи: що відомо

У ніч на п’ятницю 9 серпня під час повітряної тривоги деякі дніпряни чули вибухи, перший пролунав близько 00:36, інший – о 01:20. 

Станом на 06:55 відомо, що за хвилину до тривоги, яку оголосили о 23:11, повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударний БпЛА. 

Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи: що відомо

Перед першим вибухом повідомлялося про рух ударних дронів у напрямку Дніпра та Павлограду. Перед наступним – про продовження руху БпЛА над Дніпропетровщиною.

Відбій оголосили о 04:15. Під час наступної повітряної тривоги, яка тривала з 06:10 до 06:44 було тихо. Наразі все спокійно.

Очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

Нагадаємо, вчора над Дніпропетровщиною збили ворожий розвідувальний дрон.

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Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 9 серпня чули вибухи: що відомоРусский

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