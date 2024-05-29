У Дніпрі в музеї відновили унікальну мозаїку, пошкоджену через обстріл

Унікальну мозаїку зі стіни будівлі АТП 11262, яке постраждало від російського ракетного удару у 2022 році відновили у музеї “Машини часу”. Завдяки сучасним технологіям її відтворили в електронному вигляді та отримали цифрові зображення. З них зможуть зробити магніти, банери та інші сувеніри.
Про це повідомив директор Технічного музею “Машини часу” Михайло Прудников на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що допомогла відтворити мозаїку мистецтвознавиця та художниця (Helga Hela).
Тепер плитку покажуть на виставці «Історія Перемоги». Там також представлять й інші артефакти, які з’явилися внаслідок ракетних обстрілів у Дніпрі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що до музею в Дніпрі передали човен “Крим”, біля якого нещодавно влучила ракета.
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