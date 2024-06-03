У Дніпрі в музеї АТО з’явився новий військовий експонат: як виглядає

У Дніпрі штурмовики подарували музею АТО військовий бус.

Музей АТО отримав бус від військових 1 червня. Вони завітали до закладу під час святкування Дня захисту дітей і вручили значущий подарунок — ДАФ 400.

Про це повідомили на сторінці Першого музею АТО в Facebook.

За словами військових, на рахунку вантажного бусу більше півтисячі врятованих життів бійців, сотні влучань ворожих снарядів та десятки ремонтів.

“Знайомтесь, це ДАФ 400. Вантажний бус, в будності моїй ще молодим піксельним десантником. Який пройшов окупацію Луганщини. Прийняв участь в боях за Сіверський-Донець, Білогорівку, Ягідне, Хромове та Бахмут. В важкий боях за Бахмут авто зазнало таран вагнерівського БМП, пряме влучання під капот 82х мм міни, вогонь з ПКМ, гранату під днище. Після травм авто припинило виконувати логістичні місії в місті в безпосередній близькості до пі.., та стало останнім шансом для поранених дістатись шпиталя. Даф протягом двох місяців виконав близько півтори сотні рейсів між Бахмутом та Константивкою, десятки рейсів до Краматорська та Дніпра. На рахунку машини більше півтисячі врятованих життів десантників та піхоти. Сотні прильотів та десятки ремонтів, авто стало дугою нашого тодішнього колективу, більша частина якого вже пирує з Одіном.Об’єднавши довкола себе, поранених, волонтерів, медиків та просто оборонців передмістя”, – розповіли на сторінці музею.

Останній рейс бус не витримав і його вирішили подарувати музею.

“З чергового рейсу він повернувся під димовою завісою, останній дні машина не глушилась протягом чотирьох діб, серце малої не витримало, закипіла голова”, – кажуть штурмовики.

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