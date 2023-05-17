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  • У Дніпрі в McDonald’s чоловік чіплявся до підлітків: погрожував підкинути наркотики

У Дніпрі в McDonald’s чоловік чіплявся до підлітків: погрожував підкинути наркотики

Сьогодні 15:54
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Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі в McDonald’s чоловік чіплявся до підлітків: погрожував підкинути наркотики

У McDonald’s, що на Слобожанському проспекті, стався дивний інцидент: невідомий чоловік чіплявся до двох підлітків, поводився неадекватно, матюкався та погрожував підкинути наркотики.

Подію зафільмували на відео та опублікували у мережі.

Як можна побачити на кадрах, скандал відбувається всередині закладу. Чоловік у спілкуванні з дівчиною використовує ненормативну лексику.

Їб@ло розірвати? – сказав він дівчині.

За неї заступився хлопець, на якого відразу перекинувся чоловік. Він почав погрожувати підлітку.

Давай я тебе зараз заарештую за те, що ти продаєш наркотики, і посаджу тебе років на 8. У мене, до речі, грамів 30 завалялися. Прикольно буде? – сказав неадекватний відвідувач хлопцю.

У конфлікт втрутився охоронець закладу. На цьому відео обірвалося, тому невідомо, чим закінчилася ця історія.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам повідомили, що з письмовою заявою до правоохоронців ніхто не звертався. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в McDonald’s чоловік чіплявся до підлітків: погрожував підкинути наркотикиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в McDonald’s чоловік чіплявся до підлітків: погрожував підкинути наркотикиРусский

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