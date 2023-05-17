У Дніпрі в McDonald’s чоловік чіплявся до підлітків: погрожував підкинути наркотики

У McDonald’s, що на Слобожанському проспекті, стався дивний інцидент: невідомий чоловік чіплявся до двох підлітків, поводився неадекватно, матюкався та погрожував підкинути наркотики.
Подію зафільмували на відео та опублікували у мережі.
Як можна побачити на кадрах, скандал відбувається всередині закладу. Чоловік у спілкуванні з дівчиною використовує ненормативну лексику.
Їб@ло розірвати? – сказав він дівчині.
За неї заступився хлопець, на якого відразу перекинувся чоловік. Він почав погрожувати підлітку.
Давай я тебе зараз заарештую за те, що ти продаєш наркотики, і посаджу тебе років на 8. У мене, до речі, грамів 30 завалялися. Прикольно буде? – сказав неадекватний відвідувач хлопцю.
У конфлікт втрутився охоронець закладу. На цьому відео обірвалося, тому невідомо, чим закінчилася ця історія.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам повідомили, що з письмовою заявою до правоохоронців ніхто не звертався.
Читайте также:
Автор:
У Дніпрі судили військового, який погрожував патрульним зброєю.
Мешканці Дніпра можуть не виїжджаючи за межі області відпочити у…
У Віктора Павліка вилучили спецперепустку, якою хизувалася його дружина та…
У Дніпрі поставили лавочки-гойдалки.