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У Дніпрі в липні знизилися ціни на продукти: що подешевшало

Сьогодні 15:59
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У Дніпрі подешевшало більшість продуктів харчування.

Новости Днепра про У Дніпрі в липні знизилися ціни на продукти: що подешевшало

За минулий місяць ціни на продукти та безалкогольні напої зменшилися на 1,5%. На 17,0% подешевшали овочі, на 8,4% – яйця, у межах 1,7–0,5% – маргарин, сири, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби, фрукти.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області.

Зменшилися ціни і на одяг зі взуттям на 4,1%: взуття – на 4,4%, одяг – на 3,9%. Разом з тим на 0,7% подешевшала сфера відпочинку та культури.

Однак цукор, продукти переробки зернових, хліб, рис, оливкова олія, кисломолочна продукція, олія соняшникова, безалкогольні напої і масло подорожчали. Також підвищилися ціни у сфері транспорту, сфері зв’язку та охорони здоров’я.

“На 3,7–0,6% підвищилися ціни на тверде паливо, оренду житла, у сфері охорони здоров’я, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги ресторанів та готелів. Разом з тим на 0,7% подешевшала сфера відпочинку та культури”, – повідомили в Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області.

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Новости Днепра про У Дніпрі в липні знизилися ціни на продукти: що подешевшалоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в липні знизилися ціни на продукти: що подешевшалоРусский

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